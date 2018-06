Un texte d'Anaïs Brasier

Ces données ont été récoltées grâce aux observations de plusieurs groupes de recherche, dont ceux du ministère de Pêches et Océans Canada (MPO) et de son homologue américain, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), qui prête main forte au gouvernement canadien.

Carte interactive des dernières observations de baleines noires



Source : Pêches et Océans Canada



Cette carte, créée par Pêches et Océans Canada, offre une vue d'ensemble des observations vérifiées et signalées de baleines noires au cours des 14 derniers jours.

Surveillance aérienne et sous-marine

Plusieurs ressources sont mises en place afin de savoir où se trouvent les baleines noires dans l’est du Canada, explique Jean-François Gosselin, biologiste de la section des mammifères marins pour Pêches et Océans Canada.

Il y a d’abord le programme de surveillance aérienne, pour laquelle cinq avions sont utilisés :

Un avion de Transports Canada qui fait habituellement la patrouille de surveillance de pollution et du trafic maritime. Il embarque, deux fois par semaine, des observateurs de mammifères marins qui surveillent la présence de baleines noires dans les voies maritimes afin de « supporter la gestion des zones dynamiques de ralentissement de vitesse ».

Deux avions de la surveillance des pêches à bord desquels des agents surveillent la conformité des activités de pêches aux lois et règlements ainsi que la présence de baleines noires.

Deux avions nolisés par Innovation, Sciences et Développement économique Canada dont les équipes sont chargées de l’estimation, de la distribution et de l’abondance des baleines noires dans l’est du Canada durant la saison qui va d’avril à novembre. Ces avions se concentrent dans les zones où on prévoit voir davantage de baleines noires.

Plusieurs équipes sont chargées de surveiller, à bord d'un avion, les baleines noires dans l'est du Canada. Photo : Radio-Canada/CBC

Puis, il y a l’observation qui se fait sous l’eau. Des hydrophones, c’est-à-dire des microphones destinés à l’utilisation sous-marine, sont déployés pour détecter la présence de baleines en enregistrant les sons qu’elles émettent.

L’objectif de cette surveillance est d’avoir « de meilleures données pour prendre des décisions ou mettre en place des mesures de gestion qui pourraient être plus efficace dans les prochaines années », explique Jean-François Gosselin, chargé de la coordination de la surveillance aérienne.

On pourrait améliorer la protection des baleines tout en réduisant l’impact sur les activités humaines comme les pêches ou le trafic maritime. Jean-François Gosselin, Pêches et Océans Canada

Jean-François Gosselin coordonne la surveillance aérienne des baleines noires dans l'est du Canada. Photo : Radio-Canada

458 baleines dans 460 000 km carrés d’eau

Ces cinq avions surveillent un large territoire : l’ensemble des côtes de la baie de Fundy, le plateau néo-écossais, le sud de Terre-Neuve-et-Labrador et le golfe du Saint-Laurent en entier.

C’est ce qui permettra aux scientifiques et au gouvernement de mieux comprendre « l’utilisation de l’habitat de toute la région par les baleines noires au cours de la saison », explique Jean-François Gosselin.

Mais c’est aussi ce qui complique un peu la tâche. En 2016, la population de baleines noires était estimée à 458 individus dans l’est du Canada, mais le secteur survolé couvre 460 000 km carrés.

Donc on cherche un animal par 1000 km carrés. Jean-François Gosselin, Pêches et Océans Canada

Jean-François Gosselin est basé à Mont-Joli, au Québec, mais collabore avec les bureaux de Moncton, d’Halifax et de Terre-Neuve-et-Labrador de Pêches et Océans Canada.