L'équipe jouera à partir de 2019 au stade Investors Group et évoluera au sein de la Première ligue canadienne.

Son nom est inspiré par l'histoire de trois Winnipégois qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale et qui ont été décorés de la croix de Victoria.

Les trois hommes vivaient dans la même rue à Winnipeg, rebaptisée depuis Chemin Valour.

La Première ligue canadienne comptera de 8 à 10 équipes de soccer qui joueront de mai à octobre.

Les couleurs du club sont le bordeaux, l'or et le noir.

La conception du logo a été inspirée par la médaille de la croix de Victoria, avec un « V » imitant un ruban plié au centre d'une médaille bordeaux.

L'emblème du Valour FC s'inspire de la médaille de la croix de Victoria, un « V » imitant un ruban plié et un cercle bordeaux symbolisant la médaille elle-même. Photo : Winnipeg Football Club

Le centre du « V » représente la rencontre des rivières Rouge et Assiniboine, et un côté du V forme un « W » pour Winnipeg. L'ensemble du logo est surmonté de deux épis de blé, symbolisant l'agriculture manitobaine.

« Il est temps pour nous de donner aux jeunes joueurs de soccer canadiens l'occasion de jouer au soccer professionnel au Canada », a déclaré Wade Miller, président du Winnipeg Football Club, lors de l'annonce. L'organisme sans but lucratif, qui exploite également les Blue Bombers de Winnipeg, dirigera le Valour FC.

« J'ai hâte de voir quels Manitobains seront sur ce terrain l'an prochain, c'est votre équipe, construite par notre communauté pour la communauté ».

Patrick Di Stefani, qui possède une académie de soccer à Winnipeg, estime que l'arrivée de l'équipe est un plus dans l'univers du soccer local.

« Ce sera très compétitif », croit-il.

« Cela va mettre la pression sur les clubs locaux pour élever leur niveau de formation ».

Du côté des équipes locales, la création d'une équipe de soccer professionnelle pourrait donner de nouvelles perspectives aux jeunes athlètes, notamment au niveau universitaire.

« Je pense que pour les jeunes, ça va leur donner un objectif dans le futur, car avant, c'était limité si tu voulais jouer au soccer à un haut niveau, il fallait quitter la province voir le pays. Désormais, on offre quelque chose de plus stable et intense pour les jeunes », note Justin Légaré, l'entraîneur des Rouges, l'équipe de soccer de l'Université de Saint-Boniface.

« Je vais me donner le défi de trouver un de mes joueurs qui pourrait rejoindre cette équipe dans le futur, je pense que c'est bénéfique pour mon programme, car mes joueurs vont encore davantage prendre au sérieux le sport en se disant qu'ils pourraient être payés pour jouer. »