Ce n'était vraiment pas une odeur de boue. Kristl Tipton, habitante de Stonebridge

Kristl Tipton et ses enfants venaient de revenir chez eux lorsqu’ils ont découvert les tâches suspectes.

Nous avons senti et ça avait l’odeur d'excréments. C’était vraiment dégoûtant. Kristl Tipton, habitante de Stonebridge

La forme et l’odeur particulière des éclaboussures laissent à penser qu'une pluie d’excréments humains est tombée du ciel Photo : Kristl Tipton

La mère de famille a d’abord pensé à des éclaboussures de boue, mais elle affirme qu’elle sait reconnaître l’odeur d’excréments.

Pour elle, « ce n’était vraiment pas l’odeur normale de boue ». Elle a également déclaré que cela ne ressemblait en rien à des excréments d’oiseau.

Nous étions vraiment heureux de ne pas être en train de faire un barbecue au même instant Kristl Tipton, habitante de Stonebridge

La famille a évité de justesse la pluie suspecte. Selon Mme Tipton, elle était avec sa famille sur leur terrasse un peu plus tôt dans la soirée.

Juste avant l’incident, son fils de 4 ans jouait dehors alors que sa fille de 12 ans s’occupait du poulet au barbecue pour le souper.

L'habitante de Stonebridge se souvient que les projections semblaient être tombées tout droit du ciel et étaient localisées seulement sur sa terrasse.

Des excréments qui fondent

Plus tard dans la soirée, un voisin a montré à Kristl Tipton des photos de ce que Transports Canada pense être des excréments humains qui seraient tombés d’un avion sur la voiture d’une Britanno-Colombienne.

Mme Tipton affirme que la forme et la taille des projections sur le véhicule étaient identiques à celles des tâches de sa terrasse. Elle a donc contacté Transports Canada pour signaler l’incident.

Si c’est un avion ou quoi que ce soit, j’espère que le problème sera réglé et que cela n’arrivera à personne d’autre. Kristl Tipton, habitante de Stonebridge

Dans un courriel à Radio-Canada, Transports Canada précise que les avions avec des installations sanitaires à bord sont équipés d’un réservoir de rétention des eaux usées conçu pour être vidé dans les endroits prévus des aéroports.

Le ministère a toutefois reconnu que des fuites peuvent se produire. Dans ce cas, le liquide souillé va geler sur la paroi de l’avion en haute altitude.

Lorsque l’avion amorce sa descente, la glace va commencer à fondre et se détacher. Il est alors possible les eaux usées et les excréments se détache de la carlingue.