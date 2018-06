« L’excédent de la saison 2017 et les excédents accumulés permettent notamment de financer les projets spéciaux et les projets pilotes de Bixi Montréal, en plus de contribuer au fonds de réserve », a précisé le directeur général de Bixi Montréal, Christian Vermette.

Un record journalier de 41 729 déplacements a été enregistré le 30 juillet dernier.

Mille vélos et 80 stations ont été ajoutés à la flotte l'an dernier, et l'organisme sans but lucratif annoncera bientôt son expansion dans de nouveaux secteurs de la ville.

Après avoir frôlé la catastrophe en 2014, Bixi Montréal n'a cessé depuis 2015 d'accumuler usagers et déplacements.

Selon le nouveau bilan dévoilé mercredi, le nombre de membres a augmenté d'un peu plus de 13 % de 2016 à 2017. Le nombre d'utilisateurs de courte durée a explosé : en 2014, Bixi rapportait un peu plus de 133 000 achats de courte durée, nombre qui s'établissait à plus de 480 000 en 2017, soit une hausse de plus de 260 %.

Le nombre de déplacements est en constante hausse et a crû de 18 % de 2016 à 2017. Bixi dit avoir eu près de 260 000 clients différents en 2017.

Avec les informations de Jean-Sébastien Cloutier