Un texte de Barbara Gorrand

« Nous avons jeté l’ancre », se réjouit Matthew Sabourin, l’un des cofondateurs et actuel président de la microbrasserie Nonsuch, en annonçant que l’entreprise a trouvé un local où brasser ses propres bières : les anciens locaux de Peg Beer Co, dans le quartier de la Bourse à Winnipeg.

À leur image, les microbrasseries canadiennes se lancent depuis quelques années à l’abordage d’un marché dominé par des multinationales.

Il suffit pour s’en convaincre de regarder les statistiques de l’association Bière Canada qui montrent qu’au pays, le nombre de brasseries a connu une hausse de 17,6 % entre 2016 et 2017.

Si la majorité de ces nouvelles brasseries sont concentrées en Ontario ou au Québec, la province du Manitoba commence à compter dans le paysage national, avec une hausse du nombre de brasseurs de 42,9 % en 2017.

Ce qui ne suffit pas à faire perdre à la province son dernier rang en termes de nombre de brasseries pour 100 000 habitants en âge de consommer de l’alcool.

Mais l’arrivée de nouveaux joueurs sur le marché est un signe positif, analyse Matthew Sabourin, pour la brasserie Nonsuch.

« Ce qu’on observe dans l’industrie, c’est un retour vers la bière artisanale de la part des consommateurs, qui réclament des produits de meilleure qualité, et des goûts plus affirmés », dit-il.

Le chef d’entreprise manitobain parle volontairement d’un « mouvement », lorsqu’il décrit l’explosion de nouvelles microbrasseries en Amérique du Nord.

« Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a cent ans, cinquante ans, il existait beaucoup de petites brasseries, au Manitoba notamment, rappelle-t-il. Nous avons tout perdu quand les grosses compagnies ont commencé à acheter les petits brasseurs, devenant chaque fois plus importantes. Elles sont devenues si importantes qu’elles ont embauché des lobbyistes, qui ont pesé dans la mise en place des lois favorables aux multinationales. C’est ce qui a tué les petites entreprises artisanales. »

Les changements récents dans la législation et dans la société canadienne, qui souhaite favoriser les producteurs locaux, ont amorcé le mouvement il y a cinq ans. « C’est une sorte de rébellion, ajoute Matthew Sabourin. La bière artisanale est plus chère, mais les consommateurs font ce choix de façon intentionnelle, en opposition aux multinationales. »

Et maintenant, les microdistilleries?

Véronique Rivest, l'une des meilleures sommelières au monde, dirige la cave de The Common, un établissement de La Fourche, à Winnipeg. Elle aussi constate l'ampleur du mouvement des microbrasseries.

« Maintenant on commence même à voir les microdistilleries se multiplier, ajoute-t-elle. C'est une bonne nouvelle : plus il y a de choses à explorer plus c’est intéressant. »