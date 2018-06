Un texte de Jean-Sébastien Cloutier

Ces retards s'expliqueraient par la rareté des experts qui se penchent sur ce type de projet.

« Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce type d'étude technique pour arriver avec le meilleur concept possible considérant l'enjeu des courants et des passages de bateaux pour la sécurité des nageurs », explique Geneviève Jutras, attachée de presse de Valérie Plante.

La Ville rêve toujours d'un genre de bassin flottant délimité par des quais, qui serait situé à côté de la plage du Vieux-Port. L'endroit est très beau, mais les courants marins y sont très forts. De plus, comme il est situé près de la sortie de la marina, de nombreuses embarcations circulent aux alentours.

C'est l'ancien chef de Projet Montréal, Richard Bergeron, qui avait d'abord présenté ce projet en juillet 2014, avant de se joindre à l'équipe de l’ex-maire Denis Coderre. Puis, en 2015, après l'avoir inclus dans son Plan de l'eau, l'administration Coderre lançait la première étude.

On promettait alors ce projet pour le 375e anniversaire de Montréal, mais le bassin flottant se serait révélé plus complexe et coûteux à réaliser qu'il ne l'était au départ.

L'automne dernier, en campagne électorale, Projet Montréal s'est engagé à accélérer la réalisation du projet.

« Il s'est écoulé deux ans entre le moment où la Ville de Paris a assaini l’eau du bassin de la Villette et l'inauguration du site de baignade en eau libre. Alors que la qualité de l’eau à Montréal n’a jamais été aussi bonne, le bain portuaire dans le Vieux-Port pourra voir le jour rapidement », pouvait-on lire dans un communiqué de presse du parti.

L'administration Plante espère maintenant avoir les conclusions de l'étude d'ici la fin de l'été. C'est alors qu'on saura comment pourra être réalisé le bassin portuaire, et à quel coût.