Un texte de Piel Côté

À l'instar du service déjà offert à Val-d'Or, Rouyn-Noranda profitera d'une liaison directe d'Air Creebec pour rejoindre Montréal.

Le nouvel arrêt projeté dans la Capitale du cuivre proposera deux vols à destination de la métropole les jours de semaine ainsi qu'un vol par jour, les week-ends.

Le trajet entier reliera donc la communauté Attawapiskat à Montréal avec des escales à Timmins et Rouyn-Noranda. Le départ de Rouyn-Noranda constituera en fait le dernier escale d'un vol en partance de la Baie-James.

Pour Air Creebec, qui relie déjà le secteur ouest de la Nation crie à Val-d'Or et à Montréal, il était important d'offrir un service similaire aux communautés qui sont situées sur la rive est de la Baie-James