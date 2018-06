Avec la vue imprenable sur le centre-ville, « ça risque d'être de toute beauté », indique l’artiste en entrevue avec Kim Bergeron à l’émission Bon pied, bonne heure!.

Yann Perreau, qui a désormais l’habitude de se faire réveiller par son plus jeune enfant vers 5 h 30, veut monter en compagnie de son pianiste un petit concert intimiste qui commencera par un hommage à Leonard Cohen avec Dance With Me to the End of Love.

Les quatre titres de son minialbum Voyager léger y seront aussi pour la première fois mis à l’honneur.

On l’a fait comme un tour de chant piano-voix, mais aussi avec un petit peu d'électro minimaliste pour que ce soit enveloppant et qu’on puisse entendre les petits oiseaux sur la montagne. Yann Perreau

L'idée vient du Festival Musique du bout du monde. Habituellement, chaque année, c'est le Cap-Bon-Ami, au parc Forillon, qui accueille un artiste dès les premières lueurs du jour.

Un été de concerts avec Patrice Michaud

À l'été, l’artiste – qui vient de terminer la tournée Fantastique désastre – pourrait bien être l’invité de Patrice Michaud pour les besoins de son spectacle Almanach, qu’il a d’ailleurs (une fois de plus) mis en scène.

« Ça me sort de mon projet, dit-il, et j’amène ce que je peux : mes oreilles, mes yeux, mon expérience... Patrice [Michaud] sait tellement ce qu’il veut, il est tellement bien entouré. On est de plus en plus de bons amis. »

Cela veut dire que les Majestiques, surnom décalé du groupe de Patrice Michaud, seront de la partie. « Patrice a de plus en plus envie de jouer dans un band. Sur Facebook, il s’est même inventé un personnage », s’amuse le chanteur sur les ondes gaspésiennes d'ICI Radio-Canada.

Yann Perreau sera aussi de l'hommage à Jacques Higelin aux Francos de Montréal.