Au Pensionnat Saint-Nom-de-Marie à Montréal, une jeune fille s’est fait avertir par la direction parce qu’elle ne portait pas de soutien-gorge. En réaction, des élèves se sont présentées à l'école sans soutien-gorge par solidarité.

Dans le code vestimentaire de l’école Jean-du-Nord, rien n'oblige explicitement les jeunes filles à porter un soutien-gorge. Mais l’événement à l’école Saint-Nom-de-Marie justifie l’importance du mouvement des carrés jaunes, selon des adolescentes de Sept-Îles.

Léa Porlier et Marilou Arsenault rappellent que le mouvement du carré jaune dénonce des codes vestimentaires jugés sexistes, parce qu'ils seraient plus sévères envers les filles que les garçons.