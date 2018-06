Le nom de la formation a été choisi grâce à un concours dans les écoles et auprès de la population. Plus de 300 personnes se sont prononcées.

La direction de l'équipe souhaitait un nom qui se prononce aussi bien en anglais qu'en français.

« On a une communauté qui est bilingue puis on veut la respecter, c'est pourquoi on a choisi le nom Rapides », souligne le maire de Grand-Sault et instigateur de projet, Marcel Deschênes.

Les Rapides évolueront sur la patinoire du centre E. & P. Sénéchal.