Qu’est-ce qu’un Grand Prix?

Le Grand Prix du Canada est à la course automobile ce que la Coupe Stanley est au hockey, ce que la série mondiale est au baseball.

C’est ainsi que le journaliste Jacques Duval souligne l’importance et la respectabilité de la course automobile à l’émission Prenez le volant du 29 septembre 1970. Il se trouve alors au circuit Mont-Tremblant.

La formule 1 (F1) tire son nom du type de véhicules utilisés lors des courses. Ces voitures, les plus rapides au monde, sont conçues spécifiquement pour ce genre d’épreuve. Elles peuvent atteindre une vitesse allant jusqu’à « 200 miles » à l’heure.

Une saison de Grands Prix de formule 1 comporte plusieurs courses qui se déroulent sur différents circuits à travers le monde. S’affrontent alors les meilleurs conducteurs de la discipline qui espèrent tous remporter le championnat.

La première course de Grand Prix a lieu en Grande-Bretagne en 1950. En 1967, le Canada accueille sa première course sur le circuit Mosport Park en Ontario. L’épreuve s’y tiendra jusqu’en 1977, à l’exception des Grands Prix au circuit Mont-Tremblant en 1968 et en 1970.

Un nouveau circuit, l’ascension d’une vedette

Le 20 juillet 1978, le journaliste Serge Arsenault annonce au Téléjournal que le Grand Prix du Canada est relocalisé de façon permanente à l’île Notre-Dame à Montréal.

Ce déplacement coïncide avec l’ascension du jeune pilote québécois Gilles Villeneuve. Le 8 octobre 1978, le public montréalais admire pour la première fois sa performance sur le nouveau circuit de F1. Et il ne déçoit pas. Gilles Villeneuve remporte son premier Grand Prix au volant d’une voiture de l’écurie Ferrari.

Peu avant la course, Gilles Villeneuve s’entretient avec Lionel Duval et dresse un bilan positif de sa saison. Il affirme se plaire dans cette nouvelle vie de pilote qui est pourtant bien exigeante physiquement.

En 1982, une tragédie frappe le monde de la F1. Gilles Villeneuve meurt dans un accident lors du Grand Prix de Belgique. Le circuit de l’île Notre-Dame est rapidement rebaptisé à son nom pour honorer la nouvelle légende québécoise.

Cette année, une fois le Grand Prix terminé, une nouvelle ère s’annonce pour le circuit Gilles-Villeneuve. Les installations seront reconstruites et agrandies pour insuffler un vent de modernité.