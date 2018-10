Il y a 40 ans, Gilles Villeneuve, alors à sa première saison professionnelle, fait sensation dans le monde de la Formule 1 en remportant le Grand Prix du Canada. Le 8 septembre 1978, il gravit la plus haute marche du podium du circuit de l'île Notre-Dame. Découvrez la petite histoire de la course automobile au Canada et du circuit qui porte aujourd'hui le nom de son premier champion.