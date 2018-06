Selon les autorités municipales, plus de 150 paons vivent autour de la rue 150 de la 62e Avenue.

Les oiseaux sont là depuis des décennies, mais récemment les habitants du quartier trouvent leur présence de plus en plus désagréable.

Ils se plaignent du bruit, des excréments et même d’attaques contre les voitures et les propriétés.

Jas Rehal, gérant de l’exécution des règlements auprès de la Ville de Surrey, dit qu’un agent municipal a été déployé sur place pour répondre à une plainte lundi soir.

« On a reçu une plainte que quelqu’un nourrissait les paons », dit M. Rehal en précisant qu’il y a une amende de 250 $ à payer si l'on nourrit ces oiseaux.

« Une fois que l’agent était sur place et menait son enquête, il a été agressé par un propriétaire. Il a appelé la police. »

Le détachement de Surrey de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) confirme que plusieurs de ses agents ont été déployés pour répondre à la situation comme le demande la procédure standard lorsqu’un agent est en détresse.

Être voisins avec une ferme de loisir

Les voisins disent que la propriété en question comprend une remise pour nourrir et loger les paons.

« Ce n’est pas une mangeoire à oiseaux qu’on achète à Home Depot », affirme Ryan Cragg.

« Il y a une source importante de nourriture et de l’autre côté il y a une source d’eau aussi, dit-il. Donc essentiellement c’est une ferme de loisir pour les paons que quelqu’un nous impose depuis 10 ans. »

Cependant, ce ne sont pas tous les voisins qui souhaitent chasser les oiseaux. Selon Lance Smart, tout le monde nourrit les paons.

« Ils sont ici depuis plus de 40 ans, dit-il. C’est leur maison [et] 95 % des gens adorent ces oiseaux [...] Pourquoi le manque d’humanité? Et de respect? »

M. Rehal affirme qu’il y a quand même des démarches en cours pour trouver une solution. La municipalité tente de rejoindre des experts et d’autres villes qui ont fait face à des situations semblables.