La doctorante Sarah Lafontaine, de l’Université de Sherbrooke, met au point une nouvelle approche éducative qui est basée sur le patient lui-même et qui serait plus bénéfique à long terme. La méthode qu’elle met à l’essai vise à développer des interventions qui tiennent compte des connaissances, des croyances et des perceptions du patient sur le diabète.

Sarah Lafontaine croit que son approche éducative personnalisée pourrait s’appliquer à d’autres maladies chroniques et, peut-être un jour, révolutionner l’enseignement auprès du patient.

Sarah Lafontaine a remporté le premier prix du concours Ma thèse en 180 secondes de l’Association francophone pour le savoir (Acfas).