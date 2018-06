De nombreux membres des 23 Premières Nations, qui poursuivent les gouvernements provincial et fédéral devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, ont fait le voyage jusque dans le Grand Sudbury pour suivre ce procès historique. Ces communautés réclament une indemnité plus importante que celle négociée il y a plus d'un siècle dans le cadre de traités.