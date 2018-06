De leur propre aveu, Marie-Mai et Yann se connaissent peu. « On s’est croisé sur des plateaux télé, mais on n’a jamais vraiment échangé », a expliqué la chanteuse à Catherine Richer dans l’émission Le 15-18.

Les deux artistes ont la réputation d’être explosifs lors de leurs concerts. Ils sauront donc, selon Yann Perreau, donner du rythme à ce gala tout en donnant sachant attirer leurs deux publics, plutôt différents, pour qu'ils découvrent les artistes nommés lors de cette soirée où sont remis plusieurs dizaines de Félix.

Les chanteurs et animateurs du Premier gala de l'ADISQ 2018 Marie-Mai et Yann Perreau. Photo : ADISQ

Le duo dit avoir déjà de nombreuses idées, Marie-Mai s’imaginant « faire des choses qu’ils n’ont jamais essayées auparavant ».

Et Louis-José Houde surgit

Les deux chanteurs ont été rejoints de manière inattendue par Louis-José Houde au cours de l’entrevue menée par Catherine Richer. « Bon choix de prendre des chanteurs » pour animer un gala consacré à la musique, a lancé l’humoriste.

Je ne sais toujours pas ce que je fais là après 13 ans [à l’animation du Gala de l’ADISQ]. [...] On ne demanderait jamais à des chanteurs d'animer les Olivier. Quel désastre ce serait! Louis-José Houde, à la blague

Louis-José Houde a indiqué que la première version de son discours d’ouverture était déjà prête en vue de la soirée du 28 octobre.

Le texte final risque d’être néanmoins sensiblement distinct, du fait des imprévus qui surviennent jusqu’au dernier moment .

« On reçoit un appel : untel ne sera pas là; lui ne veut plus présenter le prix; pour elle, finalement on ne peut pas dire ça, car elle s’est fait mal à la cheville; lui, il est rendu gros, donc faut enlever cette joke-là », a énuméré le roi de l’ADISQ

Seule chose certaine, Louis-José Houde devrait rester dans ses chaussures d’humoriste. « Par respect pour le public, je ne chanterai pas encore cette année », a-t-il assuré.