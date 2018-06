Au moins 45 femmes se sont présentées au Centre de dépistage et d’évaluation du cancer du sein d'Horizon Santé-Nord pour passer une mammographie.

Cette radiographie permet de dépister les tumeurs cancéreuses à un stade précoce.

Les femmes pouvaient se présenter sans avoir de rendez-vous, a expliqué Danielle Mayé, du programme de dépistage et d'évaluation du cancer du sein de Sudbury.

Elle considère que la participation de cette année est une réussite.

Nous sommes satisfaits de la participation des femmes depuis ce matin. Les résultats d'aujourd'hui sont négatifs, mais nous invitons les femmes à refaire le test dans deux ans pour être certaines du résultat. Danielle Mayé, gérante du programme de dépistage et d'évaluation du cancer du sein de Sudbury

Les programmes ontariens de dépistage du cancer du sein ont lieu dans six communautés du Nord-Est.

Le cancer du sein est la forme de cancer le plus souvent diagnostiquée chez les Canadiennes.

Cette forme de cancer représente la troisième cause de décès par cancer, après le cancer du poumon et le cancer colorectal.

Depuis quelques années, le nombre de décès reliés au cancer du sein a diminué de plus de 40 % en raison d'une détection plus précoce due au dépistage et à l'amélioration des traitements.