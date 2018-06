Selon les règles électorales de l'Ontario, tout groupe diffusant des publicités politiques lors d'une élection provinciale doit s'enregistrer en tant que tierce partie lorsqu'il dépense plus de 500 $. Le fait de contrevenir sciemment aux règles peut entraîner des amendes allant jusqu'à 5000 $.

À ce jour, 53 groupes diffusant des publicités sur Facebook au cours de la campagne se sont inscrits auprès d'Élections Ontario.

CBC News a étudié les publicités diffusées en ligne, et son enquête révèle que deux douzaines de groupes transmettent des campagnes de promotion sans s'être inscrits auprès d'Élections Ontario en tant que tierces parties.

CBC s'est associée à ProPublica, une organisation de journalisme d'enquête à but non lucratif basée aux États-Unis, qui a développé un logiciel qui permet de faire une collection des annonces Facebook vues par les participants à l’étude.

Retracer certains des groupes qui diffusent des annonces s’est révélé difficile, voire impossible. Par exemple, le groupe Ontario for Ontarians (l'Ontario pour les Ontariens) diffuse 10 publicités Facebook différentes qui s'attaquent généralement au chef progressiste-conservateur Doug Ford. Mais la page Facebook du groupe et son site Web, www.notdoug.ca, n'indiquent pas la source de financement de la campagne publicitaire.

Un autre groupe, Vote For Our Children (Votez pour nos enfants), n’offre aucune information de contact à l’exception d’un bouton « envoyer un message » sur sa page Facebook. Le groupe n'a pas répondu aux messages de CBC News.

Vote For Our Children diffuse une publicité qui s'attaque au programme d'éducation sexuelle de l'Ontario et fait l'éloge de M. Ford. L'annonce vise les électeurs âgés de 35 à 60 ans qui habitent près de Toronto. Roshan Nallaratnam, le candidat du PC dans la circonscription de Scarborough Guildwood, dans la région de Toronto, est aussi la cible d’une publicité du même groupe.

On ne sait pas si Ontario for Ontarians ou Vote For Our Children a dépensé plus de 500 $.

La plupart des autres groupes non enregistrés - des associations professionnelles, des syndicats et des sociétés privées, entre autres - sont plus ouverts sur leurs agissements en ligne. Certains, comme la Ontario Confederation of University Faculty Associations (Confédération des associations universitaires des professeurs d'université de l'Ontario), affirment ne pas s'être inscrits comme tierces parties, parce qu'ils n'ont pas encore dépensé 500 $ pendant la campagne.

D'autres, comme l'Ontario Pharmacists Association (l'Association des pharmaciens de l'Ontario) qui gère une campagne de publicité de 100 000 $ sur Facebook et qui dit avoir rejoint plus de 250 000 Ontariens et Ontariennes, ne croient pas qu'ils doivent s'inscrire. L'OPA affirme que sa campagne demandant aux pharmaciens d'avoir le pouvoir de prescrire des médicaments pour des affections courantes ne favorise pas un parti ni un candidat en particulier.

Les autres groupes ont préféré ne pas répondre à nos demandes. Border Connect - une société technologique qui publie des « manifestes électroniques », établie à Windsor, en Ontario, et qui ne s'est pas enregistrée en tant que tierce partie - a diffusé des publicités pour promouvoir le vote par anticipation qui incluait un logo du NPD de l'Ontario et un lien vers un site web du parti. Le PDG de la société, Daniel Dent, est à l'origine de la publicité. Il a refusé d'être interviewé ou de dire si l'entreprise avait dépensé plus de 500 $.

Les annonces placées dans les médias traditionnels comme les journaux, la radio et la télévision sont visibles par tout le monde, ce qui facilite le contrôle par les autorités électorales.

Les sites de médias sociaux comme Facebook permettent aux annonceurs de cibler des groupes particuliers, ce qui les rend difficiles à contrôler.

Élections Ontario refuse de dire ce qu'il fait pour surveiller les publicités sur les médias sociaux, s'il a reçu des plaintes ou s'il a lancé des enquêtes.

Un certain nombre d'annonces Facebook payantes utilisent également des reportages pour essayer de promouvoir un parti ou un point de vue. La Loi électorale de l'Ontario précise que la transmission d'une chronique ou d'un article d’opinion ne constitue pas une publicité politique.

Selon Duff Conacher, cofondateur de l'organisme Democracy Watch, cela pourrait se révéler problématique pour les responsables électoraux.

« Élections Ontario aurait dû être beaucoup plus clair et aura du mal à punir certains de ces groupes après coup, parce qu'ils pourront se défendre en affirmant que des commentaires, des nouvelles, la transmission d'une chronique ou d’un article d’opinion sont exemptés. »

Compte tenu de la façon dont Facebook classe ses annonces - parfois à travers des ventes aux enchères - il peut être difficile de savoir exactement combien un groupe a pu dépenser pendant une campagne électorale. Toutefois, un groupe pourrait dire à Facebook de diffuser des annonces d'une valeur de 499 $, tout en restant juste en dessous de la limite des 500 $.

Les responsables de Facebook disent qu'ils prévoient éventuellement publier des renseignements sur les dépenses pour les publicités politiques, mais ces données ne seront pas disponibles pour la campagne électorale en cours en Ontario. Ils disent aussi qu'ils prévoient étiqueter les publicités qui sont politiques pendant les élections ainsi que maintenir des archives de ces publicités durant quatre ans.

Selon M. Conacher, Élections Ontario devrait clarifier les règles concernant les publicités politiques.

« Élections Ontario est l'organisme qui décide s'il y a lieu de poursuivre quelqu'un », selon lui. « Ils auraient dû en faire beaucoup plus pour définir ce qu’est une publicité politique. »