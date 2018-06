Un texte de Camille Laventure

Cinq fois plus salée que celle de l’océan, l’eau du lac Petit-Manitou aurait des propriétés médicinales. Les Autochtones emmenaient jadis les personnes souffrant de la petite vérole au lac pour qu’ils boivent son eau et qu’ils s’y baignent, ce qui les guérissait apparemment de leurs maux. Aujourd’hui, les touristes s’y rendent encore pour profiter de ses bienfaits sur la santé.

Situé dans la ville de Manitou Beach, à environ une heure trente de Saskatoon et deux heures de Regina, le lac est accessible gratuitement aux baigneurs qui peuvent aller jusqu’à lire un livre en flottant au beau milieu du plan d’eau.

En raison de la forte attraction qu’il représente, le lieu est entouré de plusieurs endroits sympathiques à visiter, notamment une galerie d’art, des pistes de randonnée, de nombreux restaurants et un parcours de golf. Les voyageurs qui arrivent de plus loin peuvent dormir au Manitou Springs Resort and Mineral Spa, ou encore camper sur l’un des sites à proximité du lac.