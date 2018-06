La compagnie affirme que les 26 employés des trois médias et le travailleur associé à l'équipe de production de TC Média seront désormais employés par le Groupe Lexis Média.

TC transcontinental sera par ailleurs toujours responsable de l'impression de ces publications.

Le Groupe Lexis Média possède plusieurs hebdomadaires en Abitibi-Témiscamingue, dans Lanaudière et en Outaouais. L'éditeur de magazines indépendant est situé à Saint-Hubert et publie les magazines Mieux-être, Homme, Moi parent et Maternité.