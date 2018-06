Un texte de Denis-Michel Thibeault

Daniel Preteau, directeur de l’école située dans le quartier Windsor Park à Winnipeg, explique que le projet né de discussions avec les membres de son personnel l’an dernier est un véritable succès.

Depuis cette année, les élèves de l’école jouissent de deux pauses de 30 minutes plutôt que de trois de 15 minutes. De plus, la pause du dîner de 60 minutes est repoussée à 12h30. La journée est donc divisée en trois blocs de temps presque égaux et permet aux élèves de mieux décompresser et de revenir plus détendus après les pauses. Les élèves commencent et finissent à la même heure, mais « la journée passe beaucoup plus rapidement », selon le directeur.

« Quand les jeunes ont plus de temps pour être actifs, évidemment, ça a des impacts en salle de classe », affirme Daniel Preteau.

Des élèves mieux disposés

L’impact de ces changements est évident pour l’enseignant de 8e année, Christophe Candas. Selon lui, ce sont des changements positifs qui font une « grande différence par rapport à l’année dernière ».

Il observe que les élèves sont moins fatigués en fin d’après-midi et sont plus disponibles et plus prêts à travailler.

« Je ne vois pas de désavantage », affirme l’enseignant. Il ajoute que les élèves plus âgés ont plus de temps pour interagir et régler leurs problèmes.

Cette observation est partagée par le directeur de l’école Lacerte. Daniel Preteau souligne que les élèves ont moins tendance à traîner des conflits en classes. ce qui améliore la qualité de l’enseignement.

« Nos jeunes ont plus de temps pour régler leurs propres conflits, affirme-t-il. Les jeunes nous ont rapporté qu’ils aiment beaucoup le nouveau format. »

C’est entre autres le cas de Hakim. « Je peux jouer plus longtemps avec mes amis », affirme l’élève de l’école Lacerte. C’est aussi le cas de sa camarade de classe, Zinab, qui aime le nouveau système de 30 minutes.

Un modèle qui n’est pas pour tout le monde

À l’heure actuelle, la « journée équilibrée » à l’école Lacerte n’est qu’un projet pilote, mais de plus en plus de directeurs d’école de la DSFM s’intéressent aux résultats.

« Quelques collègues m’ont posé des questions », affirme Daniel Preteau.

Il recommande cependant la prudence. « Ce n’est pas nécessairement la meilleure approche pour toutes les écoles », indique-t-il. Selon lui ; « l’horaire est juste une structure. C’est la culture à l’intérieur de l’école qui est importante ».

Avec des informations de Mathilde Monteyne