Un texte de Julie Tremblay

Ce n'est nouveau pour personne : la population baisse et vieillit au Bas-Saint-Laurent et de plus en plus d'employeurs peinent à recruter de nouveaux candidats pour leur entreprise. Si beaucoup de gens, déjà, travaillent pour contrer cette tendance, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) souhaite réunir ces efforts autour d'une stratégie collective.

Tout le monde travaille sur l'attractivité chacun de son côté. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que fait notre voisin. Luc Lavoie, directeur du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

C'est pourquoi un sommet se tiendra en septembre à Rimouski pour mieux relier les employeurs, les organismes d'accueil des nouveaux arrivants et ceux qui tentent de les attirer dans la région.

Une cinquantaine de personnes ont discuté autour du thème de l'attractivité, mercredi, à Rimouski. Photo : Radio-Canada

« Ici, on a un gros problème de rétention des personnes immigrantes qui terminent leurs études, explique la directrice d'Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent, Mahnaz Fozi. Ils ont parfois du mal à obtenir seulement un stage ici . » Elle ajoute qu'il faut absolument sensibiliser et mieux outiller les entreprises pour leur permettre d'accueillir les immigrants qualifiés qui arrivent ici et qui, trop souvent, se retrouvent sur l'aide sociale.

La professeure en psychologie et travail social à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), Jeanne-Marie Rugira, parle même d'un triangle des Bermudes où les étudiants étrangers, à l'UQAR, habitent aux résidences, se rendent à l'université pour leurs cours et puis à l'épicerie, sans jamais quitter ce triangle. « Il manque quelque chose pour les intéresser à Rimouski, pour les intégrer », dit-elle.

Est-il trop tard?

Aurélie Sierra, sociologue au CRD, estime que plusieurs entreprises ont des besoins urgents, mais elle affirme qu'il est primordial d'établir une stratégie d'attractivité pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent.

Quand on parle de concertation, ça fait peur, on se demande ça va prendre combien de temps pour se réunir, pour trouver des solutions, c'est vrai que c'est un enjeu, mais on peut aller sur des choses très concrètes très rapidement et travailler sur le long terme en se réunissant et en se parlant entre partenaires régionaux. Aurélie Sierra, sociologue au CRD du Bas-Saint-Laurent

La sociologue Aurélie Sierra a animé une discussion au sujet de l'attractivité dans la région du Bas-Saint-Laurent, mercredi à Rimouski. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

L'ex-candidat à la mairie, Djannick Michaud, a pour sa part souligné qu'il ne fallait pas uniquement tenter d'attirer des gens, mais aussi développer le sentiment d'appartenance des jeunes pour la région.

« Il faut travailler l'attachement de nos propres jeunes pour qu'ils reviennent, après une expérience à l'extérieur »,affirme-t-il.

La programmation complète du Rendez-vous pour un Bas-Saint-Laurent attractif sera dévoilée le 18 juin.