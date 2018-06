La soirée sera orchestrée par trois animateurs : Grégory Charles, Garou et Isabelle Boulay.

Le spectacle proposera de grands classiques de la chanson québécoise et des succès populaires interprétés par les artistes invités, souvent regroupés en trios.

Grégory Charles, Isabelle Boulay font partie du trio d'animateurs de la fête Photo : Radio-Canada

« Ça va être riche, ça va ête plein, on va se lancer la balle, on va échanger des chansons », évoque Grégory Charles.

Alain Lapointe et François Jean, membres originaux des BB, de même que Ludovick Bourgeois livreront pour leur part un hommage à Patrick Bourgeois, décédé l’an dernier des suites d’un cancer.

Quelque 22 musiciens et choristes de même qu’un chœur gospel de 20 personnes de Québec seront également sur scène.

Artistes invités : Patrice Michaud

Annie Villeneuve

Luc de Larochellière

Les sœurs Boulay

Émile Bilodeau

Guylaine Tremblay

2Frères

Andréanne A. Mallette

Daniel Lavoie

Corneille

Mitsou

Jean-Pierre Ferland

Alain Lapointe et François Jean des BB de m[eme que Ludovick Bourgeois pour un hommage à Patrick Bourgeois

Une vingtaine de chanteurs et chanteuses se partageront la scène des Plaines le 23 juin à Québec Photo : Radio-Canada/Claudia Genel

Discours patriotique

C’est aussi un trio d’auteurs qui dira le texte patriotique.

Les auteurs Simon Boulerice, Anaïs Barbeau-Lavalette et Marie Laberge prononceront en fait chacun un texte de son cru mettant de l’avant les grands héros et héroïnes qui ont forgé le Québec.

Le porte-parole de la fête cette année, Michel Côté, rappelle l’importance de la fête pour les Québécois.

« On a droit à avoir une journée par année pour se serrer les coudes, se dire qui on est, d’où on vient et où est-ce qu’on s’en va. On a besoin de ça. C’est nécessaire, et on le fait dans la joie, le plaisir et la musique. »

La soirée sera précédée dès 19 h d’une prestation du rappeur Manu Militari, originaire de Québec.

Le grand spectacle de la fête nationale dans la capitale sera diffusé à Télé-Québec en différé à compter de 21 h 30.

Fêtes locales

En journée, les 23 et 24 juin, une cinquantaine de fêtes locales se tiendront également dans différentes municipalités de la région de la Capitale-Nationale, de Grondines à Baie-Sainte-Catherine.

Des concerts, spectacles pour la famille, animations pour les enfants, course de canard, tournoi d’improvisation et bien d’autres activités précéderont les traditionnels feux de joie et feux d’artifice de la fête nationale en soirée.

La programmation complète sera disponible sur le site Internet de la fête nationale du Québec.