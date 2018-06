Jamie Tait survolait avec des touristes le secteur quand il a aperçu une différence notoire par rapport à un autre vol quelques jours auparavant : de gigantesques blocs de glace, de la taille de maisons, flottaient au pied du glacier.

[Cette partie du pied] était toujours attachée lors de mon dernier vol il y a quelques jours. Ça a donc dû se passer il y a trois ou quatre jours. [...] J'expliquais justement aux touristes ce qui s'est passé. C'était pas mal excitant d'observer ces changements de mes yeux. Jamie Tait, pilote

Le glacier Llewellyn est situé au sud du lac Atlin, dans le nord de la Colombie-Britannique, et représente la source du bassin versant menant au fleuve Yukon. Il y a quelques années, un morceau s'était détaché et avait bloqué et asséché l'eau qui coule vers le lac.

« Pas étonnant »

Le glaciologue Mauri Pelto du Nichols College au Massachusetts étudie le glacier Llewellyn depuis plus de 30 ans. La nouvelle ne l'étonne pas : il s'attendait à ce qu'une lame de glace au pied du glacier se détache ultimement. Il présume, sans avoir vu d'image satellite récente, qu'il s'agit ici de cette même lame.

Les images satellites analysées par le glaciologue Mauri Pelto montrent l'ampleur de la fonte du glacier Llewellyn en 22 ans. La flèche rose montre la lame de glace qui se serait détachée. Photo : Mauri Pelto

Avec le retrait du glacier, le niveau de l'eau a baissé. [...] Cette lame de glace commence à flotter, ce qui mène à sa désintégration dans une combinaison d'amincissement et finalement les crevasses qui sont déjà dans la glace [forcent la fracture]. Mauri Pelto, glaciologue

Le glaciologue affirme toutefois que le moment de l'année est inhabituel. « Habituellement, ce genre d'événement arrive plus tard l'été, après toute une saison de fonte. »

Le glacier continue de reculer, et le pilote Jamie Tait d'en observer les changements : « Ce glacier change continuellement et j'aime bien montrer aux clients les marques laissées par le vieux glacier, leur montrer où il se trouvait en 1900 et où il se trouve aujourd'hui. La différence est impressionnante. »