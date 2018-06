Un texte de Véronique Prince, correspondante parlementaire à Québec

Les édifices publics situés à l'extérieur de ce périmètre bénéficieront aussi d'une protection supplémentaire. Pour ce qui est de l'exploitation du gaz de schiste, elle sera désormais interdite au Québec.

Après avoir essuyé de nombreuses critiques d’élus et de citoyens à la suite de modifications dans la Loi sur les hydrocarbures l’automne dernier, le gouvernement est retourné à la table à dessin.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, révise la proposition la plus controversée, concernant les distances minimales permises entre un forage et des lieux fréquentés par les citoyens.

Les règlements déposés à l’automne 2017 permettaient à des entreprises d’installer la tête d’un puits à 270 mètres d’un hôpital ou d’une école, même s’il s’agissait d’un forage avec fracturation. La distance séparatrice minimale était de 175 mètres pour un quartier résidentiel et de 150 mètres pour une maison isolée.

Le nouveau cadre réglementaire, entériné par le Conseil des ministres mercredi, est plus strict. Au périmètre d’urbanisation déjà déterminé par les municipalités, où toute activité de forage est interdite, le gouvernement ajoute une « zone de protection » additionnelle d’un kilomètre autour de ce même périmètre.

Il double également la plupart des distances permises pour les forages en milieu rural. Si une école, un hôpital ou un édifice public se trouve à l’extérieur de la zone de protection, aucune activité d’exploration ou d’exploitation ne pourra se dérouler à moins de 550 mètres des bâtiments.

Terminée l’exploitation du gaz de schiste

Le ministre Pierre Moreau veut aussi lancer un signal clair à l’industrie gazière : la fracturation dans le schiste sera désormais interdite au Québec. Le gouvernement l’avait promis lors de la conférence sur le climat de Paris, en 2015. Cette mesure vise à protéger entre autres les basses-terres du Saint-Laurent.

Des citoyens de Lotbinière ont à maintes reprises manifesté leurs inquiétudes par rapport à d’éventuels projets d’exploration et d’exploitation dans leur secteur, alors que des projets d’exploration sont actuellement en cours près de Gaspé par les entreprises Junex et Pieridea.

Le nouveau règlement prévoit un délai de 45 jours pour laisser le temps à ceux qui sont intéressés de formuler des commentaires.