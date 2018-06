Ce défilé aura lieu le 10 juin prochain.

Ryan Brown, 16 ans, a formé le comité organisateur responsable du tout premier défilé de la fierté gaie pour répondre à ce qu'il considère être un manque de représentativité de sa communauté. M. Brown a formé le comité organisateur local avec six autres personnes de différents âges.

M. Brown affirme que la création d'un défilé est importante pour la petite communauté d'Owen Sound. « Il y a deux côtés. C'est une petite ville, c'est une communauté. Il y a un certain niveau d'étroitesse d'esprit, mais en même temps c'est aussi une scène artistique vibrante. C'est plus ouvert d'esprit que ce qu'on pourrait croire. »

Selon Doug Edgar, rédacteur en chef du journal local d'Owen Sound, le Sun Times, la création d'un défilé pourrait changer la vie de certaines personnes dans la région.