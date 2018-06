M. Ford, le frère du controversé ex-maire de Toronto Rob Ford, met ainsi fin à 15 ans de règne libéral.

À la surprise générale, la chef libérale Kathleen Wynne avait concédé la victoire, le week-end dernier.

Le chef conservateur, Doug Ford, et son adversaire du NPD, Andrea Horwath; la chef libérale, Kathleen Wynne, est en arrière-plan. Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

L'élection se jouait donc entre le populiste chef conservateur et son adversaire néo-démocrate Andrea Horwath. Cette dernière a été réélue dans sa circonscription de Hamilton-Centre.

Dégelée pour les libéraux

De leur côté, les libéraux, qui détenaient une majorité des sièges à la dissolution de l'Assemblée législative, pourraient maintenant perdre le statut officiel de parti, s'ils ne remportent pas au moins huit circonscriptions.

Leur défaite cuisante appréhendée pourrait marquer l'histoire politique canadienne, comme pour les conservateurs fédéraux de Kim Campbell en 1993.

Kathleen Wynne a admis qu'elle ne serait plus première ministre le 8 juin. Photo : PC/Andrew Ryan

NPD ou conservateurs?

Doug Ford est chef conservateur depuis mars seulement. Il a pris les rênes du parti après la démission soudaine de Patrick Brown dans la foulée d'allégations d'inconduite sexuelle.

Durant la campagne, M. Ford a laissé l'avance que son parti détenait dans les intentions de vote lors du déclenchement de l'élection lui filer entre les doigts.

Doug Ford a voté à Toronto, jeudi. Photo : La Presse canadienne/Nathan Denette

Toutefois, les conservateurs ont remporté cette élection, grâce à la plus vaste répartition géographique de leurs appuis.

M. Ford et son adversaire néo-démocrate Andrea Horwath avaient présenté durant la campagne des visions bien différentes de ce qu'ils feraient, s'ils étaient élus.

Principales promesses de Doug Ford (PPCO)* :

Réduire le prix de l'essence de 10 cents/litre

Éliminer l'impôt pour les travailleurs au salaire minimum

Réduire de 20 % l'impôt des salariés gagnant de 42 960 $ à 85 923 $

Sabrer les factures d'électricité de 12 %

Limoger le PDG d'Hydro One, qui a gagné plus de 6 M$ en 2017

Investir 5 milliards dans l'entretien et l'expansion du métro à Toronto

Réduire le taux d'imposition des entreprises de 11,5 % à 10,5 %

Ajouter 15 000 lits en 5 ans dans les foyers pour aînés

M. Ford n'a pas indiqué durant la campagne comment il paierait pour toutes ses promesses, refusant de présenter une plateforme chiffrée.

Andrea Horwath appuyée par des partisans Photo : La Presse canadienne/Christopher Katsarov

Principales promesses d'Andrea Horwath (NPD)* :

Établir un programme de garderies à 12 $/jour en moyenne

Augmenter le taux d'imposition des mieux nantis (1 point de pourcentage de plus pour les Ontariens gagnant plus de 220 000 $; 2 points de pourcentage de plus pour ceux qui gagnent plus de 300 000 $)

Hausser le taux d'imposition sur les profits des entreprises de 11,5 % à 13 %

Absorber les intérêts sur les dettes étudiantes

Investir 475 millions/an pour créer un plan d'assurance médicaments universel

Ajouter 2000 lits dans les hôpitaux

Ajouter 15 000 lits en 5 ans dans les foyers pour aînés

Racheter les actions d'Hydro One pour ramener le distributeur d'électricité dans le giron public

Toronto et sa banlieue

Les chefs conservateur et néo-démocrate ont clôturé leur campagne, mercredi, dans la région de Toronto et pour cause, la Ville Reine et sa banlieue comptent 55 circonscriptions.

C'est près de la moitié des 124 sièges en jeu dans la province.

Caroline Mulroney tente de se faire élire comme candidate conservatrice dans York-Simcoe en banlieue de Toronto, après avoir perdu la course à la chefferie. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Pour obtenir une majorité, un parti doit remporter au moins 63 sièges.

Dans les intentions de vote à la fin de la campagne :

Le NPD dominait à Toronto et dans le Nord de l'Ontario, notamment.

Les conservateurs étaient toutefois en voie de s'emparer de la banlieue de Toronto, en plus de dominer dans l'Est ontarien et dans les régions rurales.

Les deux partis se livraient de chaudes luttes dans plusieurs circonscriptions du Sud-Ouest de l'Ontario.

Un premier député vert

Mike Schreiner, le chef des verts en Ontario, fait campagne avec son homologue fédérale, Elizabeth May. Photo : La Presse canadienne/Kenneth Armstrong

Le chef des verts, Mike Schreiner, a été élu dans sa circonscription de Guelph, devenant le premier député de ce parti à obtenir un siège à l'Assemblée législative de l'Ontario.

La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard comptaient déjà des députés du Parti vert. La formation politique est aussi représentée au Parlement à Ottawa par Elizabeth May.

*Informations compilées par la Presse canadienne