Un texte d’Alix-Anne Turcotti

Selon le ministère de l’Environnement, des travaux de nettoyage au quai de la compagnie minière Rio Tinto IOC avaient entraîné une contamination de l'eau par du minerai de fer, lui donnant une apparence rougeâtre.

Dans un communiqué, les deux conseils de bande dénoncent ce qu’ils qualifient « d’un geste de mépris de la part de la compagnie Rio-Tinto IOC ». Ils affirment détenir des droits ancestraux sur la baie de Sept-Îles.

« Il s’agit d’une nouvelle tâche pour Rio Tinto IOC qui ne semble pas se soucier plus de l’environnement que des Innus », a déclaré le chef de la communauté de Uashat-Maliotenam, Mike McKenzie.

Le chef de Matimekush-Lac John, Tshani Ambroise, déplore avoir appris la nouvelle dans les médias.

Par ailleurs, les chefs estiment que les activités minières de la compagnie ont des impacts négatifs dans la baie de Sept-Îles, une zone de pêche considérée importante par leur communauté.

À savoir :

Les Innus de Uashat-Maliotenam et Matimekush-Lac John ont intenté une poursuite de 900 millions de dollars contre la Minière IOC en 2013. Ils soutiennent que les vastes installations d'IOC et de sa filiale de transport, la Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador, construites à partir de 1950, violent leurs droits ancestraux.