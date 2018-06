Un texte d’Ariane Perron Langlois

Au total, 70 érables de Freeman, une espèce résistante au froid et à l'air salin, seront plantés d'ici dimanche entre la rivière Rimouski et le boulevard Jessop, au coût de 75 000 $.

La citoyenne Manon Fortin, qui avait présenté ce projet, s’est dite emballée de participer à la première pelletée de terre, mercredi.

Elle considère que cette plantation d’arbres s’inscrit dans la lignée d’autres projets qui ont revitalisé le rivage au cours des 15 dernières années, comme la construction de la promenade de la mer et l’aménagement du brise-lames. « Les arbres, je trouve que ça fait partie d’une belle continuité de l’appropriation du bord de mer par les Rimouskois », souligne Mme Fortin.

Je pense que c’est important d’avoir un bel environnement physique, un bel environnement bâti, autant pour le sentiment d’appartenance et la fierté des Rimouskois. Manon Fortin, instigatrice du projet de plantation d’arbres

Les travaux pour l'autre projet gagnant dans le cadre du budget participatif citoyen, soit une piste à rouleaux pour vélos au parc Beauséjour, devraient débuter au mois d'août.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, dresse un bilan très positif de ce premier budget participatif citoyen. Le conseil municipal a pourtant suspendu ce programme pour un an lors du dernier budget.

M. Parent soutient que le processus d’analyse des projets se traduisait par une certaine lourdeur pour l’administration municipale, puisque 53 projets ont été proposés dans le cadre du premier budget participatif de Rimouski.

Il indique que les appels de projets auront lieu tous les deux ans plutôt qu’annuellement. « Ça va nous permettre d’avoir de bons résultats, des beaux projets, tout en taxant un peu moins l’appareil municipal », soutient M. Parent.