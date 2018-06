L’organisme sans but lucratif a fait une demande de financement auprès du gouvernement fédéral dans le cadre d’un programme permettant d’engager des étudiants pour la saison touristique.

Les organismes qui font une demande au programme Expérience emploi été du gouvernement du Canada doivent désormais attester qu’ils adhèrent aux valeurs de la Charte canadienne des droits et libertés, dont « l'accès à des avortements sûrs et légaux ». Certains organismes, notamment des groupes religieux, ont refusé de le faire.

Le musée du moulin-scierie de Bangor, en Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada/Facebook : Bangor Sawmill

Gerald Comeau, membre de la Commission de développement de Bangor qui administre le musée du moulin-scierie, souligne que le mandat du musée qu’il représente n’a rien à voir avec le mouvement anti-avortement.

Il dit que l’organisme a tenté de faire valoir au gouvernement que leur musée n’avait aucune vocation religieuse ni position idéologique sur l’avortement.

« Nous autres, on n’a pas le mandat d’appuyer ou de ne pas appuyer l’avortement. Ça n’a rien à faire avec nous, nous sommes un musée », indique Gerald Comeau.

Gerald Comeau, de la Commission de développement de Bangor. Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

« Moi, j’ai une opinion sur la chose, mais c’est complètement personnel. Le gouvernement a point le droit de venir me dire, soit que vous êtes pour ou contre », déclare M. Comeau.

La subvention que souhaitait le musée se chiffrait à environ 3000 dollars et aurait servi à engager un guide pour la saison estivale. Les donateurs participent déjà au financement des coûts d’opération et d’entretien des installations et ne peuvent être sollicités davantage, indique M. Comeau.

M. Comeau, un ancien sénateur conservateur, affirme que la décision prise par l’organisme n’a rien de politique. « Si un gouvernement arrivait et disait [qu’il] faut que vous soyez contre l’avortement afin d’être éligible, j’aurais dit non de toute façon, c’est point de votre affaire », lance-t-il.

Le musée du moulin de Bangor, en Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook/Moulin de Bangor Sawmill

Le musée se dit attristé du « message dissuasif » qu'il estime que le gouvernement fédéral envoie aux groupes de bénévoles qui consacrent du temps pour améliorer leurs communautés.

Le moulin-scierie de Bangor a été construit sur la rivière Meteghan en Nouvelle-Écosse vers 1930, sur le modèle des nombreux moulins en activité dans cette région au 19e siècle. Il a été restauré et transformé en musée, qui accueille les visiteurs depuis 1993.