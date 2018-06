Le centre de données, composé de 12 casiers de 864 serveurs, est enfermé dans une capsule d’une taille proche de celle d’un conteneur. Ces 10 368 serveurs desservent déjà le trafic web écossais, grâce à un câble sous-marin reliant la capsule à Internet et au réseau électrique.

Cette expérience, baptisée Project Natick, a le potentiel de régler plusieurs problèmes inhérents aux centres de données installés sur la terre ferme. Ceux-ci sont parfois loin des utilisateurs, compliqués à protéger, difficiles à refroidir et particulièrement gourmands en énergie.

La capsule test déployée en Écosse par Microsoft ne consommerait que 0,25 mégawatt de puissance à plein rendement. À titre de comparaison, le centre de données AM3 d’Equinix, à Amsterdam, consomme 14 mégawatts pour 80 000 serveurs, soit l’équivalent par année de 20 000 à 50 000 maisons, rapportait Le Monde en 2013.

Cette économie d’énergie est en grande partie due au fait que la capsule de Microsoft est refroidie naturellement par l’eau des profondeurs. Et comme il n’y a personne à bord, elle ne contient ni éclairage ni équipement superflu.

De plus, toute l’énergie consommée par cette expérience provient de sources renouvelables comme l’énergie solaire, éolienne et celle générée par les marées et les vagues de la côte écossaise.

Bientôt une norme mondiale?

Cette première capsule permettra à l’équipe de Microsoft de récolter des données sur la consommation d’énergie, l’humidité, le niveau de bruit et la température du centre de données.

L’entreprise estime que cette expérience pourrait finir par devenir une norme partout autour du globe si elle est concluante, puisqu’une bonne partie de la population mondiale vit près des côtes.

De petits centres de données sous-marins locaux pourraient aussi répondre aux besoins grandissants en matière d’infonuagique et à la demande soutenue pour des connexions Internet rapides et stables.

Pour plus d'images de Project Natick, regardez la vidéo ci-dessous (en anglais seulement).