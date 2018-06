Un texte de Dominique Lévesque

L’aînée autochtone, qui s'appelle Siyamiyateliyot dans sa langue maternelle, est la dernière à parler couramment le Halq’eméylem, la langue du peuple Stó:lō de la vallée du Fraser. Elizabeth Phillips pense et rêve dans sa langue maternelle et affirme se sentir seule maintenant qu’elle ne peut plus avoir de conversation avec une autre personne dans sa langue.

Survie de la langue

Pour que la langue ne disparaisse pas avec elle, Elizabeth Phillips a aidé d’autres aînés à traduire le Halq’eméylem dans leurs langues et a collaboré avec le linguiste Brent Galloway pour créer un dictionnaire. Elle a également enseigné sa langue et en a fait la traduction au centre culturel Coqualeetza Education Centre.

Elizabeth Phillips explique dans le communiqué de l’Université d’où viennent ses compétences linguistiques :

Je parlais seulement le Halq’eméylem au début, mais j’écoutais aux portes lorsque l’agent du gouvernement venait parler à mon père et que celui-ci traduisait pour ma mère. Un jour, un xwelítem [blanc] m’a parlé et je lui ai répondu en anglais et mes parents étaient surpris que je parle anglais. Elizabeth Phillips, aînée autochtone de la Nation Stó:lō

Sa fille, Vivian Walker, explique également dans le communiqué que le Halq’eméylem était uniquement une langue orale jusqu’à ce que des aînés autochtones, avec l’aide d’un linguistique, la pose sur le papier.

Ma mère et 11 autres aînés sont allés vivre dans un dortoir à l’Université de la Colombie-Britannique et ils ont appris à écrire et orthographier la langue. Sans leurs efforts, la langue serait morte aujourd’hui. Vivian Walker, fille de Elizabeth Phillips

Elizabeth Phillips est la seule du groupe de 11 aînés autochtones toujours en vie.

Elle vient souvent rendre visite aux élèves dans les classes où la langue Halq’eméylem est enseignée, à l’Université de la Vallée du Fraser. Cela la rend heureuse de savoir que la langue ne disparaîtra pas.