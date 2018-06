En surface, USA Really (« les États-Unis, vraiment ») a toute les apparences d'un site d'actualités, avec des articles portant sur des nouvelles locales et des billets d'opinion au sujet de la politique américaine.

Or, comme l'ont découvert certains observateurs, ce site est géré par une agence de nouvelles russes proche du Kremlin et associée à l'Internet Research Agency (IRA), cette « usine à trolls » russe visée par des allégations d'ingérence politique aux États-Unis.

Le lien avec la Russie est indéniable. S'il est impossible de connaître l'identité de la personne qui a enregistré le domaine usareally.com, on sait qu'elle a utilisé le service de courriels russe Yandex comme adresse de contact. Un autre site lancé en même temps, usareally.us, a été enregistré au nom d'Evgenii Zubarev, de la RIA FAN.

Dans un communiqué de presse publié en russe et en anglais, cette agence de nouvelles proche du Kremlin et associée à l'IRA avait annoncé en avril le lancement d'USA Really. « En raison de la censure politique grandissante imposée par les États-Unis, il existe de moins en moins de sources d'information qui ne sont pas contrôlées par les autorités américaines », pouvait-on lire dans le communiqué.

« En mai 2018, nous lancerons l'agence d'information USA Really. Wake Up Americans. Celle-ci fera la promotion d'informations et de problèmes qui sont cachés par les publications majeures américaines, contrôlées par l'élite politique. »

Le communiqué invitait les journalistes de langue anglaise à prendre part au projet.

Une présence sur les réseaux sociaux

Un compte Twitter et une page Facebook ont aussi été lancés il y a deux semaines pour accompagner le site. La page Facebook a été désactivée par le réseau social à peine deux jours après sa mise en ligne. Quant au compte Twitter, il est toujours actif. On y dénombre seulement 584 abonnés, et certains d'entre eux sont suspectés d'être des robots. Presque tous s'identifient comme des supporteurs du président américain, Donald Trump.

Plusieurs internautes ne sont d'ailleurs pas dupes. Certains se sont moqués d'un article publié le 5 juin. La nouvelle provenait supposément de San Antonio, mais la photo qui l'accompagnait montrait un véhicule de la police de Vancouver.

Début du graphique (passez à la fin) Of course a tweeter from Russia is unaware Vancouver Police wouldn't show up at a San Antonio crime scene. — imrighthere (@righteeo) 6 juin 2018 Fin du graphique (passez au début)

« Bien sûr, un Russe ne serait pas au courant que la police de Vancouver ne répondrait pas à un appel à San Antonio », plaisante l'un d'entre eux. Un autre salue les « anciens employés de l'IRA » et demande : « Pensez-vous que Poutine aime Donald autant que Trump aime Pooty? »

Quant à lui, USA Really se moque de la réaction au lancement du site. Le compte Twitter a diffusé un reportage de l'animatrice Rachel Maddow, du réseau MSNBC, intitulé « La Russie de plus en plus effrontée avec une nouvelle opération de désinformation et de fausses nouvelles ».

« Merci, Rachel. Nous sommes toujours ouverts à la coopération! » a répondu USA Really.

Il est intéressant de voir avec quelle rapidité Facebook a réagi à cette nouvelle tentative d'ingérence. En avril, le réseau social avait supprimé des centaines de comptes russes associés à l'IRA. Facebook avait d'ailleurs effacé des pages liées à la RIA FAN.

À quoi ça sert?

Ça, c'est une bonne question. L'opération est... boiteuse, c'est le moins qu'on puisse dire.

Le contenu sur USA Really ressemble à ce que mettaient de l'avant les faux comptes russes en 2016. On mise sur les divisions sociales aux États-Unis. « FBI : "Célébrons le mois de la fierté gaie, les hétérosexuels ne sont pas importants" », affirme un article. « Pourquoi les États-Unis ne régleront pas l'épidémie de tueries de masse », en dit un autre.

Mais on est loin des fausses pages activistes créées par l'IRA avant et pendant l'élection américaine de 2016. Peu d'efforts ont été déployés pour garder secrète la création du site, qui a même été annoncée par un communiqué.

Le but n'est clairement pas de faire de l'argent. Les résultats du site sur les réseaux sociaux sont anémiques et, de toute façon, celui-ci n'héberge pas de publicités. Et si le but est sincèrement d'offrir des nouvelles aux Américains, pourquoi ne pas mentionner nulle part qu'il s'agit d'un site russe?

Certains observateurs y voient une campagne de collecte d'informations. En lançant un projet aussi mal dissimulé, les concepteurs du site peuvent observer quels journalistes ou agences gouvernementales en parleront. Cela pourrait leur permettre de savoir qui les surveille (dans ce cas, Привет, мои друзья!).

D'autres avancent l'hypothèse que le site servirait à tester les limites des Twitter et Facebook de ce monde avant que les comptes ne soient supprimés de ces plateformes. Ou encore, le site permettrait de savoir qui, malgré les avertissements d'ingérence russe et le peu d'efforts consacrés à dissimuler sa provenance, partagera quand même ses articles. Ces personnes seraient bien placées pour devenir une caisse de résonnance en vue d'une opération de propagande mieux déployée.

Curieux. Nous verrons.