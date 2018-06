Les tiques se tiennent surtout dans les herbes hautes et sont actives à partir de 4‎°C, rappelle la technicienne animalière à la Clinique vétérinaire septilienne, Sabrina Vigneault.

Pour prévenir l'infection, il est important de procéder à une inspection, souligne Sabrina Vigneault en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

« Pour les animaux et pour nous, ce qui est important, c’est quand on revient d’endroits qui sont plus à risque, il faut regarder vraiment notre animal de la tête à la queue juste pour être sûr qu’il n’y a pas de tique, explique Sabrina Vigneault. C’est pareil pour nous, pour les enfants, parce que souvent les gens se font mordre et ne s’en rendent pas compte. »

Lorsqu’une tique est repérée sur l’animal, elle doit être retirée délicatement à l’aide d’une pince à cils ou d'une pince prévue spécifiquement à cet effet, en prenant bien soin de ne pas compresser son abdomen.

Les tiques à pattes noires sont actives dès que la neige fond et elles peuvent transmettre la maladie de Lyme. Photo : The Associated Press/James Gathany

Il faut s’assurer que toute la tique a été enlevée [au complet], parce que ce qui peut arriver c’est que la tête [de la tique] reste dans l’animal. Sabrina Vigneault, technicienne animalière à la Clinique vétérinaire septilienne

Il est aussi recommandé de mettre la tique dans un bocal, de noter l’endroit et la date où l’animal a été mordu et de l’amener chez le vétérinaire. Elle sera ensuite analysée par un pathologiste afin de savoir si elle est porteuse de la maladie.

Il existe aussi des traitements préventifs pour les animaux de compagnie.