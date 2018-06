Un texte de Olivier Roy Martin

La Société des traversiers du Québec (STQ) gère le service de traversier gratuit entre l’île sur laquelle se trouve Harrington Harbour et Chevery depuis 2014. Depuis le bris mécanique du NM Les Eaux scintillantes, environ 460 citoyens des deux communautés doivent payer environ 6 $ pour un aller-retour en hélicoptère.

« Nous avons des élèves qui viennent de Harrington Harbour chaque semaine, qui vont à l’école ici à Chevery », explique l’administratrice de la municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts.

Elle souligne que des travailleurs des deux communautés qui doivent aussi se déplacer au quotidien pour leur travail. « C’est toujours possible avec le service d’hélicoptère, sauf que l’hélicoptère, sa priorité, c’est les urgences médicales », rappelle-t-elle.

Le centre de santé d'Harrington Harbour Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Darlene Rowsell-Roberts ajoute que 12 personnes peuvent monter à bord du traversier, alors que l’hélicoptère peut transporter seulement 6 personnes. L’hélicoptère est généralement utilisé en période hivernale.

Une situation pas « optimale »

La directrice principale des communications et du marketing pour la STQ, Julie Drolet concède que la situation actuelle n’est pas « optimale ». Elle explique que des problèmes mécaniques ont suivi le remplacement du système de propulsion du NM Les Eaux Scintillantes en 2017.

La STQ suit la situation de très près. La directrice principale des communications et du marketing pour la STQ, Julie Drolet.

La Société des traversiers n'a pas précisé quand le traversier sera réparé, mais compte tenir la population au courant du dossier.

Interruptions de service répétées

Darlene Rowsell-Roberts explique que le traversier était en service depuis moins d’une semaine en mai quand des bris mécaniques sont survenus. « L’année dernière, il y a eu des problèmes mécaniques », relate-t-elle.

Malheureusement, il y a toujours quelque chose avec le bateau. Darlene Rowsell-Roberts, administratrice de la municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent

Un pont demandé depuis des dizaines d’années

Pour assurer la stabilité du lien entre les deux communautés, Darlene Rowsell-Roberts demande la construction d’un pont entre les deux communautés depuis « une cinquantaine d’années ».

Harrington Harbour à l'aurore Photo : Radio-Canada/Louis Garneau

« Pour la STQ, c’est coûteux, pour le gouvernement c’est coûteux d’assurer un service entre les deux communautés. Et jusqu’au moment où l’on n’aura pas un lien physique entre les deux communautés, ça va être frustrant et problématique pour la STQ et la population de Chevery et de Harrington Harbour », dit-elle.

Selon Darlene Rowsell-Roberts, les problèmes avec le traversier vont être au menu d'une rencontre annuelle du Comité consultatif régional STQ de Harrington-Harbour - Chevery, jeudi. Le comité est composé de représentants de la clientèle, de la STQ, des municipalités et d’organisations des régions desservies par la traverse.