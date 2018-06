Un texte de Margaud Castadère

Pour Jean-Maurice Landry, c’est du jamais vu! Le producteur de bleuets de la Péninsule acadienne qualifie de « majeure » la période de gel qu’a connu le Nouveau-Brunswick dans la nuit de dimanche à lundi.

« On a parfois un petit gel. Mais c’est une situation plus sérieuse, très dramatique qu’on a eue cette fois-ci. [...] On a eu une pleine nuit de gel, c’est ça la grande différence », explique le président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick, Louis-Philippe McGraw.

Les pertes sont considérables.

On parle présentement d’au moins 50 % [de pertes], mais j’ai parlé avec des experts [qui] parlent davantage de 70 % à 80 % de pertes. Louis-Philippe McGraw, président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick

Le gel a touché les plants de bleuets en pleine floraison. Une fois atteintes, les fleurs meurent et ne donneront pas de fruits.

La récolte de bleuets sera mince cette année, dans les Maritimes. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Une situation généralisée

Toutes les provinces maritimes ont été touchées, précise Louis-Philippe McGraw. « Il y a eu des températures jusqu’à -5 degrés dans certaines régions, puis ça ne touche pas seulement le Nouveau-Brunswick, mais bien la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Maine qui est un grand producteur de bleuets. »

Selon lui, seulement la région du Lac-Saint-Jean, au Québec, a été épargnée.

Des années difficiles

Les deux dernières années ont été critiques pour les producteurs de bleuets. À la diminution des prix s’ajoute maintenant cet incident météorologique, qui aura des conséquences néfastes pour la récolte de cet été.

« On sait que pour les producteurs, les deux dernières années ont été extrêmement difficiles parce qu’au niveau du prix, on n’atteignait pas le seuil de la rentabilité. Donc avec une perte importante de la récolte, c’est certain que les producteurs ne seront pas dans une situation facile », résume Louis-Philippe McGraw.

Les producteurs de bleuets devront faire face à une troisième année difficile. Photo : Pascal et Régis Grenier

L’heure est grave pour les producteurs de bleuets.

Peut-être, pour certains producteurs, les banquiers vont prendre davantage de décisions pour eux que les producteurs eux-mêmes. Louis-Philippe McGraw, président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick

Selon lui, les solutions sont minces; l’avenir, incertain. « Il reste pour les producteurs de faire l’inventaire de leurs champs, d’évaluer si ça va valoir la peine de récolter, ou pas. On va essayer de mesurer le prix qu’on va pouvoir avoir pour nos récoltes. »

Les prix seront connus au milieu du mois d’août.

D’ici là, incertitude persiste.