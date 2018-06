Il ne s'agit donc que d'un test et les citoyens de Rouyn-Noranda n'ont rien à craindre.

Cependant, la minière profite de l'occasion pour rappeler les consignes de confinement en cas de fuite de gaz majeure.

Dans ces situations d'urgence, il faut s'abriter à l'intérieur le plus rapidement possible et fermer toutes les prises d'air vers l'extérieur, comme les portes et les fenêtres.

Il est aussi impératif d'interrompre tout système de ventilation et de climatisation jusqu'à la confirmation d'un retour à la normale.