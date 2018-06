Son suicide « n'était pas complètement inattendu pour moi », a écrit au quotidien de la ville d'origine de Kate Spade sa soeur aînée, Reta Saffo, 57 ans.

« Je suis allée plusieurs fois dans la Napa [Valley, en Californie], et à New York ces trois, quatre dernières années pour l'aider à commencer le traitement dont elle avait besoin [une hospitalisation] », a poursuivi Reta Saffo, qui vit au Nouveau-Mexique.

Elle dit avoir été près de la convaincre à entreprendre les démarches pour être admise à un hôpital du Connecticut, spécialisé dans le traitement des dépendances et des troubles mentaux, et fréquenté par de nombreuses célébrités.

Toutefois, Kate Spade n'a jamais pu franchir ce pas, traitant certaines de ses crises par l'alcool, selon sa sœur.

Trop de pression professionnelle?

Durant son enfance, « elle avait toujours été une petite fille très nerveuse et j'ai le sentiment que tout le stress et la pression de sa marque ont déclenché quelque chose, et elle est devenue maniaco-dépressive », a ajouté Saffo.

Selon le site TMZ, qui cite des sources policières, Kate Spade aurait sombré dans la dépression ces dernières semaines après le départ de son mari. Andy Spade voulait divorcer.

Les réactions à la mort de Kate Spade, âgée de 55 ans, se sont multipliées depuis mardi.

L'hommage d'Anna Wintour

La grande prêtresse de la mode, Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue, a salué une femme « authentique ».

Kate Spade avait le don enviable de comprendre exactement ce que voulaient les femmes du monde entier. Anna Wintour

Spécialiste de l'accessoire, Kate Spade s'est fait connaître pour ses sacs à main, à la fois modernes et classiques.

Kate Spade pose avec certaines de ses créations, en 2004. Photo : The Associated Press/Bebeto Matthews

« Elle a lancé sa marque à une époque où tout le monde pensait que la définition d'un sac à main était uniquement européenne », portée par des maisons anciennes, a poursuivi Wintour. « C’est alors que cette jeune femme profondément américaine est arrivée et a tout changé. »

« La disparition tragique de Kate Spade est un rappel douloureux du fait que l'on ne connaît pas la douleur de l'autre ou le poids qu'il porte », a tweeté Ivanka Trump, fille et conseillère du président des États-Unis.

Elle a appelé, comme beaucoup d'autres, les personnes souffrant de dépression et envisageant un passage à l'acte à appeler le numéro national de prévention du suicide.