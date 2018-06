Dimanche, une assistante du programme vérifiait l'enclos des cinq couples d'accouplement, lorsqu'elle a remarqué une chouette sauvage visiblement intéressée de pénétrer dans l'un des enclos.

« Elle essayait de passer sa tête dans le grillage. Comme elle n’a pas été capable de la faire, elle a tenté de creuser en utilisant ses serres », raconte Alexandra Froese, la directrice du programme.

Mme Froese et son équipe travaillent depuis des années pour protéger la population de chevêches des terriers du Manitoba qui, selon elle, est menacée dans l'ensemble du pays et presque disparue dans la province.

Chaque année, son équipe place cinq à dix couples de chevêches des terriers dans des enclos séparés près de Melita, dans le sud-ouest du Manitoba, dans l’espoir qu'elles se reproduiront. Un petit nombre de poussins sont retenus pour l'année suivante, et le reste est libéré dans la nature avec les parents.

Alexandra Froese raconte que l'assistante de terrain croyait initialement que la chouette s’était enfuie de sa cage, mais après avoir inspecté les enclos, elle a remarqué que tous les animaux étaient présents et que la nouvelle venue n’avait pas été baguée.

Grâce à l’aide de l’assistante, la chevêche des terriers femelle a pu rejoindre le mâle convoité et les deux rapaces se sont appariés rapidement.

« Le mâle avait déjà tenté de s'accoupler avec elle quand je suis arrivée, raconte-t-elle. Il avait très envie de l’avoir en sa compagnie. »

Un grand moment pour le programme

Elle explique avoir du mal à dormir depuis que la chouette a fait son apparition.

« C’est merveilleux, ajoute la directrice du programme. Nous sommes vraiment excités et j'ai l'impression qu'il y a tellement de potentiel. »

À la suite du jumelage réussi, les chercheurs du programme ont décidé de jumeler la nouvelle chouette avec le mâle, qui n'avait pas encore réussi à se reproduire avec sa partenaire initiale.

Parmi les cinq couples placés ensemble, ils étaient les seuls à ne pas s’être reproduits.

Alexandra Froese espère que tout cela se traduira par plus de jeunes chouettes et une plus grande diversité génétique dans le groupe.