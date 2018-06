Partis dimanche dernier de Gaspé, les coureurs font une course à relais entre Gaspé et Montréal en faisant sept haltes dans autant de villes afin de sensibiliser les gens à sept gestes simples qu'ils peuvent poser pour garder une bonne santé mentale.

La santé mentale, c'est quelque chose que 100 % des gens ont et que 100 % des gens peuvent entretenir. [...] Avec des petits exercices quotidiens, on peut contribuer à améliorer notre santé mentale avant d'arriver dans un système totalement médical. Denis Farvacque, participant à la course FONDaMENTALE