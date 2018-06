Emmanuel Macron sera accueilli pour cette rencontre bilatérale par Justin Trudeau vers 16 h.

Les discussions entre les deux hommes devraient notamment porter sur la guerre commerciale déclenchée par le président américain, Donald Trump.

Fin mai, ce dernier a annoncé l’application d’importantes taxes douanières sur l’acier et l’aluminium importés de l’Union européenne, du Mexique et du Canada.

Rapidement, plusieurs pays, dont le Canada et la France, ont promis une série de représailles.

Les deux hommes devraient aussi discuter « des moyens de travailler encore plus étroitement ensemble sur les enjeux mondiaux, notamment le renforcement du multilatéralisme, la promotion du commerce progressiste et la défense et la promotion de notre patrimoine démocratique commun », a annoncé le bureau du premier ministre canadien.

« Je suis impatient de travailler avec le président Macron pour renforcer notre relation exceptionnelle et créer plus d'opportunités pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique », a dit M. Trudeau par voie de communiqué de presse.

Cet entretien entre les deux dirigeants n’est pas une première. En mai 2016, en Sicile, leur rencontre avait été qualifiée de « bromance » par les réseaux sociaux.

En avril dernier, c’est Justin Trudeau qui avait fait un passage par Paris. Les échanges commerciaux entre les deux pays étaient déjà à l’ordre du jour.

Plus tard dans l’après-midi, M. Macron rencontrera la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, à Rideau Hall.

En tête-à-tête avec Couillard

Accompagné de son épouse, Brigitte Macron, le président français fera également une halte à Montréal pour rejoindre le premier ministre québécois, Philippe Couillard.

Il était d’abord question qu'il prenne la parole devant les parlementaires québécois au Salon bleu.

M. Macron a finalement prévu un entretien privé avec M. Couillard, qui sera suivi d'une conférence de presse conjointe.

Avant le caucus du Parti libéral ce matin à Québec, la ministre de Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, a affirmé que les deux hommes évoqueront à cette occasion « les sujets communs comme la francophonie et les questions de libre-échange ».

« Ce sont des occasions intéressantes. Même si on n’est pas au cœur des discussions du G7, on ne peut pas se priver de ces rencontres bilatérales avec des pays avec lesquels on a des relations », a-t-elle fait valoir.

Le sommet du G7, qui se tiendra les 8 et 9 juin, à La Malbaie, risque de refléter le conflit commercial entre les États-Unis et leurs partenaires, mais aussi l’isolement du président américain sur plusieurs autres sujets, comme la lutte contre le réchauffement climatique.