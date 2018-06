Un texte d’Adrianne Gauvin-Sasseville d’après une entrevue réalisée à Bon pied, bonne heure!

L’agent de projet au Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure, Bilbo Cyr, souligne qu’il s’agit « d’une excellente cuvée cette année, une participation supérieure aux années antérieures. »

Bilbo Cyr, l'agent de projet au Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

La première étape du concours a eu lieu en mai dernier, avec le Salon Bâtir ma région, alors qu’on couronnait des gagnants dans chacune des MRC de la Gaspésie et la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, en vue du défi régional.

Il y a des projets qui se poursuivent d’année en année. « Mais pour la plupart, c’est une démarche qui s’entame en septembre et octobre, et la réalisation de projet se déroule sur toute l’année scolaire, explique M. Cyr. Qu'ils réussissent ou pas, ils développent la compétence et la capacité de gérer des projets. »

Portrait des gagnants régionaux

Chacune des équipes gagnantes est récipiendaire d’une bourse de 1200 $ pour aller plus loin dans la réalisation du projet.

« Un livre qui bouge »

Au niveau primaire, le projet de Charlotte Drapeau et Léa Durant de l’école le Bois-Vivant à New Richmond a été couronné grand gagnant. « Un livre qui bouge » propose différentes activités physiques qui peuvent se réaliser dans un espace restreint, par exemple dans une salle de cours. Le livre s'adresse aux enfants âgés de 2 à 8 ans.

On aurait aimé ça aller le porter dans d’autres garderies et dans d’autres villes que New Richmond. On est même en contact pour le faire éditer. Charlotte Drapeau, gagnante du Grand Défi : Bâtir ma Région

Les deux élèves ont le désir de rendre l'activité physique accessible à tous les enfants.

« Grandir sans stimulant »

Benjamin Garant, étudiant au secondaire à la polyvalente Aux Quatre-Vents de Bonaventure est récipiendaire d'une bourse pour son projet qui vise à sensibiliser la population au trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité.

« Avant, je prenais des médicaments pour le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), mais j’ai décidé d’arrêter, car je ne me sentais pas bien là-dedans. J’ai décidé de mettre ça de côté et c’est ça qui m’a inspiré à faire ce projet-là », explique l'étudiant.

Des capsules vidéos, un site web et une pièce de théâtre ont été créés afin d'informer la population sur ce trouble. Une démarche qui l’a mené à défaire certains de ses préjugés sur le TDAH.

Deux gagnants ex aequo en éducation aux adultes

« Du frais pas à peu près »

Le projet de Cathie Chiasson et de Sarah Chevarie Bourgeois ne laisse personne sur sa faim. Leur idée : des fines herbes à portée de main tout au long de l'année.

Emballage des fines herbes à vendre Photo : Facebook/Du frais pas à peu près

Ces deux étudiantes au centre de formation professionnelle (CFP) des Îles-de-la-Madeleine font pousser des fines herbes en classe et créent des ensembles de démarrage pour les personnes qui souhaitent faire de même à la maison. Elles concoctent et vendent également des contenants d’huile d’olive mélangés à plusieurs variétés de fines herbes pour rehausser le goût des aliments.

On peut les mettre à congeler et quand on les fait cuire avec du poulet ou des crevettes, peu importe, les fines herbes sont aussi fraîches que si on venait de les cueillir. Cathie Chiasson, lauréate du Grand Défi : Bâtir ma Région

Soirée-bénéfice pour l'OGPAC

Jérôme Poirier est étudiant au centre de formation professionnelle de Paspébiac. Son expérience en tant que DJ l'a inspiré à créer des soirées-bénéfices au profit de l'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer (OGPAC).

« Un organisme qui donne l’argent directement en Gaspésie, ça me tient à cœur parce que j’ai une cousine qui est atteinte du cancer justement. », soutient le gagnant.

Le 17 mars dernier avait lieu une première soirée-bénéfice et 2664 $ ont été remis à l'OGPAC.