La mort de la victime, un homme, a été constatée à l’hôpital.

Aucune description de suspect n’a été rendue publique.

Fusillade en banlieue

La fusillade à Oshawa a eu lieu près d'un commerce de la rue Bloor Est. Photo : CBC/Tony Smyth

Environ deux heures et demie plus tard, un homme a péri dans une autre fusillade non reliée, cette fois-ci à Oshawa, près d'un petit concessionnaire automobile.

La mort de la victime a été constatée sur les lieux.

La Police régionale de Durham n’a pas donné de description de suspect.