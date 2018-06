Tôt ce matin, des piquets de grève ont été érigés devant les 88 installations réparties dans les 57 centres de la petite enfance touchés par ce débrayage qui affecte plus de 3000 enfants et parents.

Tous les établissements touchés sont représentés par l'Association patronale des CPE (APCPE). Cette association patronale représente des conseils d'administration de CPE, formés majoritairement de parents bénévoles.

Les travailleuses, quant à elles, s'étaient dotées d'un mandat de grève appuyé par 91% d'entre elles lors d'un vote à la mi-mai.

Déplorant l’absence de progrès significatifs dans les négociations avec leur employeur, les travailleuses de la petite enfance, qui sont sans contrat de travail depuis 40 mois, soit depuis le 31 mars 2015, ont maintenu le débrayage en dépit du dépôt de nouvelles offres patronales lundi.

« Ça fait longtemps qu’on négocie, il faut vraiment en arriver à un règlement et visiblement, les 30 ou 40 séances de négociation qu’on a eues jusqu’ici n’ont mené à rien », a déploré la présidente du Syndicat des travailleuses de CPE de Montréal-Laval, Carole Leroux.

Les questions salariales et celles concernant les régimes de retraite et les assurances collectives ayant été réglées, les points encore en litige concernent l'organisation interne du travail, la reconnaissance de l'ancienneté et les libérations syndicales. Les travailleuses en grève réclament par ailleurs une meilleure participation à la gestion de leurs établissements.

Les employeurs, eux, ce qu’ils veulent c’est décider. Et c’est pour ça que point est crucial. Il faut faire cesser cette gestion de pdg alors que nous avons toujours participé à la gestion, à faire en sorte que la qualité des services soit bonne. […] On veut que ça se fasse ensemble. Carole Leroux, présidente du Syndicat des travailleuses de CPE de Montréal-Laval

La partie patronale doit réagir un peu plus tard en matinée.

Pour l'instant, les négociations se poursuivent toujours en raison notament de la présence d'un conciliateur à la table de négociation.

Les 57 CPE visés sont principalement situés à Montréal et quelques-uns sont à Laval. Leur syndicat est rattaché à la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN.

Le Québec compte 993 Centres de la petite enfance subventionnés par l'État.