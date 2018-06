Dans certaines zones, le mercure est descendu à -3 °C.

Lorsqu’il a parcouru son vignoble de 14 hectares lundi, Gerry McConnell, propriétaire de Benjamin Bridge, a vu beaucoup de feuilles flétries sur ses vignes.

« Nous tentons de déterminer quel sera l’impact de ce gel sur notre production. Et d’après nos estimations, il y aura une réduction de 50 % », déplore-t-il.

Gerry McConnell, propriétaire du domaine viticole Benjamin Bridge Photo : CBC/Steve Lawrence

Un confrère, Pete Luckett, a fait le même constat dans son vignoble. « C’est un problème gigantesque que nous n’avions jamais connu auparavant, dit-il. Les pertes, on ne sait pas trop, pourraient varier de 100 %, pour certaines vignes, à 50 %. »

Benjamin Bridge et Luckett Vineyards achètent aussi du raisin d’autres viticulteurs de la région pour produire leurs vins. Gerry McConnell croit qu’ils ont tous subi des dommages importants. Il tente actuellement de les contacter pour avoir une idée précise des dégâts.

La vingtaine de vignobles de la Nouvelle-Écosse fait travailler 640 personnes et a généré des ventes de 17,5 millions de dollars l’an dernier.

Remettre en état les vignes

Pete Luckett affirme qu’il faudra commencer à réparer les dégâts après quatre ou cinq jours de beau temps.

Il faudra élaguer les vignes endommagées et couper les bourgeons qui ne produiront pas de raisin cette année.

Les bourgeons n’avaient pas encore fleuri. « Les grappes de raisins se forment à partir de ces bourgeons. Il faudra maintenant les arracher des vignes pour préserver les vignes pour l’an prochain », affirme M. Luckett.

Le nettoyage des vignes sera un travail de longue haleine, selon le viticulteur Pete Luckett. Photo : CBC/Steve Lawrence

Des hélicoptères contre le gel

Des viticulteurs ailleurs au Canada affrètent parfois des hélicoptères qui survolent les vignes, lorsque le gel menace, pour l’empêcher de s’installer. Certains utilisent également des éoliennes.

Gerry McConnell, pour sa part, a allumé des feux dans certains coins de son vignoble, dans la nuit de dimanche à lundi.

« En rétrospective, j’aurais dû faire survoler les vignes par un ou deux hélicoptères pour créer du vent et empêcher le gel de s’installer et de créer des dommages. On y a pensé trop tard! »

D'après des renseignements de Susan Bradley, CBC