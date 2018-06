Un texte de Mario De Ciccio

C’est ainsi sous une fine pluie de juin qu’a sonné la cloche d’ouverture du marché à la place Somba K’E, mardi. Le temps maussade n’a toutefois pas empêché les visiteurs de se déplacer en grands nombres pour assister au lancement.

« Les ventes sont presque les mêmes que s’il faisait 25 degrés », estime France Benoit, la propriétaire de la ferme Le Refuge. « C’est la première journée, mais ça augure bien pour la saison. »

La pluie a duré quelques minutes au marché fermier de Yellowknife, mardi. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

Depuis six ans, le marché ne fait que grandir d’année en année selon ses organisateurs.

Cette année, environ 70 vendeurs se partageront les 55 tables du marché pour y vendre leurs plats chauds, leurs produits frais ou leurs oeuvres d’art toutes les semaines.

Un incubateur d’entreprise

Selon la trésorière du marché, Lise Picard, le marché fermier sert surtout d’incubateur pour les jeunes artisans et les entrepreneurs qui, sans cette plateforme, pourraient avoir de la difficulté à lancer leur entreprise.

Le marché fermier à pour but de mettre en valeur les vendeurs locaux selon Lise Picard, la trésorière du marché. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

« Les gens viennent ici, ils essaient leurs produits, ils essaient leurs menus, ils ont la chance de communiquer avec la clientèle, et puis ils ajustent leurs produits », explique Lise Picard. « Souvent, ils vont partir et puis ils vont s’établir avec une entreprise qui est un petit peu plus grosse. »

« Ce qui aide c’est qu’il y a beaucoup de publicité qui entoure le marché », rajoute France Benoît. « Donc quelqu’un peut venir avec ses propres produits sachant qu’il va déjà y avoir une clientèle qui va être là et qui est attirée par le marché. »

Le marché fermier compte de plus en plus de producteurs de légumes, selon France Benoît. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

C’est d’ailleurs au marché fermier de Yellowknife que Mitu Nahar doit Saffron, son entreprise de nourriture indienne.

Lorsqu’elle est arrivée à Yellowknife, l’aide-infirmière cuisinait chez elle pour le plaisir et vendait parfois ses plats à des collègues.

Elle a participé au premier marché en 2013, a plus tard commencé à offrir un service de traiteur et est propriétaire d’un camion-restaurant depuis 2015.

Mitu Nahar dit avoir au moins une cinquantaine de clients réguliers qui reviennent la voir tous les mardis. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

« C’est de la faute aux clients », dit-elle. « Ils m’appelaient tellement souvent que j’ai dû faire plus que le marché fermier. J’ai donc ouvert le camion-restaurant ».

Elle dit vouloir ouvrir un restaurant un jour quand elle sera prête, mais ajoute qu’elle est confortable pour l’instant avec le marché fermier, le resto mobile et son emploi à temps plein à l’hôpital.

« Le marché fermier c’est la chose la plus amusante que j’ai faite dans ma vie », s’exclame-t-elle. « Ça me permet de rencontrer des centaines et des centaines de personnes qui sont toutes incroyables. »

Selon les organisateurs, le marché c’est aussi une façon d’inciter les gens à consommer et à produire localement afin d’en venir, un jour, à une certaine autosuffisance alimentaire à Yellowknife. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

Le marché fermier se tient à la place Somba K’E tous les mardis de 17 h 15 à 19 h 15 jusqu’au 18 septembre.