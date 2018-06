Delorme fait face à deux chefs d’accusations de meurtre au premier degré et deux autres chefs d’accusation pour utilisation d’une arme à feu dans le but de commettre un meurtre. Il a plaidé non coupable à tous les chefs d’accusation en début de procès.

Deux autres hommes sont aussi accusés.

Colton Steinhauer doit également répondre à deux chefs d’accusation pour meurtre. Le troisième suspect est un mineur et ne peut donc pas être identifié.

Argent et cigarettes

Dans la nuit du 18 décembre 2015, Karanpal Bhangu travaillait dans un dépanneur Mac’s sur la 82e Rue à Edmonton.

Trois hommes sont alors entrés dans le magasin. « Ils portaient des bandeaux, a expliqué le procureur de la Couronne, John Watson. L’un d’eux portait une arme de poing tandis qu’un autre avait un long couteau ».

Les trois suspects auraient battu l’employé en plus de voler de l’argent et des cigarettes. « Alors qu’ils s’apprêtaient à sortir, celui qui portait l’arme à feu a tiré sur M. Bhangu, a ajouté John Watson. C’est ce qui l’a tué ».

Un peu plus tard, trois personnes habillées de façon similaire et portant les mêmes armes ont volé un deuxième dépanneur, tuant à nouveau le commis par balles.

La Couronne affirme que les deux meurtres ont été commis par deux suspects différents.

Des photos des deux scènes de crime déposées en preuve montrent des signes de violence.

Les photos déposées en preuve montrent une grande quantité de sang sur le sol. Photo : Service de police d'Edmonton

Les trois suspects ont pris la fuite à bord d’une voiture. Ils ont été rattrapés par les policiers avant de percuter un obstacle et d'être rapidement arrêtés.

Un long procès

Le procès, qui a lieu devant un jury formé de 10 femmes et 4 hommes, devrait durer 19 jours. La Couronne prévoit d'appeler à la barre trente-cinq témoins.

S’adressant au jury, le juge Robert Graesser leur a demandé d’oublier leurs préjugés.