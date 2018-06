Un texte de Julien Lecacheur

Une trentaine de curieux ont assisté à la première consultation publique sur la possible création d'une municipalité régionale Évangéline. Gabriel Arsenault, un résident de Wellington avait hâte d'y assister et de comprendre les aboutissants de cette possible fusion.

Je viens chercher des informations sur les avantages et les désavantages d'une fusion de la région. Gabriel Arsenault, résident de Wellington

Une longue présentation a permis d'expliquer les raisons d'une possible création d'une municipalité régionale Évangéline. Photo : Julien Lecacheur

Pendant plus de deux heures, les membres du comité responsable du projet et des résidents ont discuté et soumis leurs propositions et leurs questions sur ce projet de fusion.

Roger Gallant, maire d'Abram-Village, s'est réjoui de cette discussion. « Nous souhaitions prendre nos précautions sur ce dossier. Ces rencontres nous permettent de voir si les résidents veulent cette fusion. On ne veut surtout pas imposer cela », dit-il.

Une loi sur les municipalités contraignante pour les villages à respecter d'ici 2022

La curiosité était de mise pour la première consultation publique en vue d'une possible création de la municipalité régionale Évangéline. Photo : Julien Lecacheur

Depuis plus d'un an, un comité de réflexion composé de sept personnes travaille sur ce projet de fusion qui va dans le sens de la nouvelle loi sur les municipalités adoptée par le gouvernement provincial en 2016 . La loi obligera d'ici 2020 toutes les municipalités, même celles non incorporées, à se doter d'un plan d'urgence:

Protection contre les incendies;

Planification des mesures d'urgence;

Services de planification du territoire, y compris les plans officiels et les règlements.

Un plan d'aménagement prévoyant l'ouverture d'un bureau municipal pendant au moins 20 heures par semaine sera aussi obligatoire d'ici 2022 .

Ces mesures poussent des villages comme ceux de la région d'Évangéline à réfléchir à une fusion. Au total, ce sont de 14 à 15 villages qui pourraient s'intégrer une possible municipalité régionale Évangéline.

Alcide Bernard se félicite de la première consultation publique sur la possible création d'une municipalité régionale Évangéline. Photo : Julien Lecacheur

Cette première soirée de consultation publique a été positive pour certains des participants.

La régionalisation sera bénéfique pour la langue française et pour la culture acadienne. Gabriel Arsenault, résident de Wellington

Patrica Richard, pour sa part, est toujours indécise. Elle souhaite avoir plus de temps et plus de détails sur la fusion avant de prendre une position pour ou contre ce projet.

Je ne suis pas encore rendue à un point où je peux dire si je suis pour ou contre. Néanmoins, je suis prête à continuer les discussions pour voir ce que cela pourra apporter. Patricia Richard, résidente de Mont-Carmel

D'autres participants ont montré leur réticence et leur crainte autour de cette fusion. La principale raison invoquée a été la peur de voir l'impôt foncier augmenter. « La première question que tout le monde se pose, combien cela va coûter et qu'est-ce que cela va nous donner? », explique Patricia Richard.

Alcide Bernard, maire de Wellington, préfère retenir le positif de la soirée même s'il souligne les interrogations autourant la question des impôts.

C'est positif. Les gens ont fait sortir au moins les éléments positifs. On sait néanmoins que la question des taxes et du changement est toujours préoccupante pour n'importe qui. Alcide Bernard, maire de Wellington

Une deuxième consultation publique aura lieu jeudi à 19 h à l'école Évangéline. Le comité fera ensuite le point sur les avis exprimés par la population pour décider d'enterrer le projet de fusion ou de poursuivre. Dans ce dernier cas, d'autres consultations pourraient avoir lieu à l'automne prochain. Un vote pourrait même être envisagé à l'avenir.

D'ici là, et en cas d'acceptation de la fusion, le comité souhaite soumettre l'idée que la municipalité régionale d'Évangéline sera bilingue. C'est un moyen, selon les membres, de protéger la langue français et la culture acadienne.