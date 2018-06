En dévoilant un programme de formation centré sur les droits des peuples autochtones, les organismes veulent répondre à une double problématique.

« Le MCDP voulait répondre aux appels à l’action issus de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, explique Mireille Lamontagne, gestionnaire des programmes avancés et professionnels au musée. Et d’autre part, nous avons constamment des demandes de professionnels, qu’ils soient enseignants, avocats, qu’ils travaillent dans le domaine de la santé ou dans la fonction publique, qui souhaitent comprendre la perspective autochtone sur l’histoire du Canada. »

Selon Mme Lamontagne, cette demande correspond à un manque dans le système éducatif au Canada.

« Si vous êtes un adulte qui a obtenu son diplôme du secondaire avant 2014, vous n’avez jamais eu le bénéfice d’un enseignement sur les droits de la personne ou des Autochtones, dit-elle. C’est ce qui explique que nous recevons de nombreux appels au MCDP de la part de cadres qui souhaitent se former, et à 90 % leurs demandes portent sur les droits des Autochtones. »

La nouvelle formation qui sera dispensée au Musée canadien pour les droits de la personne propose de combler ce fossé en donnant aux participants venus de tout le Canada les clés qui leur permettront de changer la culture de travail dans le milieu de l’entreprise.

Une première session en juin

« La première session de formation aura lieu du 19 au 24 juin, par une conférence publique ouverte à tous, précise Mireille Lamontagne. Elle sera animée par Loretta Ross, de la Commission des relations découlant des traités du Manitoba, et Derek Nepinak, ancien grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba. »

Le reste de la formation sera réservée aux personnes inscrites, qui bénéficieront d’ateliers, de visites et de rencontres avec des spécialistes des droits de la personne et des survivants des pensionnats autochtones.

Cette formation pilote coûte 6000 $ par personne.

Avec des informations d’Abdoulaye Cissoko