M. Butler avait acheté son véhicule avec un héritage de 12 000 $. Mais au retour de son travail, il a découvert qu’il avait été remorqué en raison de 17 contraventions non payées. Il n’a pas l’argent pour le récupérer.

La première nuit sans mon autocaravane, je suis retourné dans la rue Main. Je me suis assis sous la station de métro et j’ai dormi sur le ciment froid Dave Butler

La Ville dit qu’étant donné le problème actuel du logement et de l’itinérance, la mise en fourrière des véhicules récréatifs n'a lieu qu'en dernier recours.